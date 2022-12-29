Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:29

Гришин считает, что «Спартаку» в КХЛ не хватает удачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обоюдоострая игра. Кусками такими: то мы больше владели преимуществом, то они. Отрадно, что ребята не опустили руки, и когда пропустили третий гол и оставалось мало времени, пошли вперед. То, что отыгрались, это хорошо, но немного не дотерпели. Отрадно, что сегодня забили больше двух голов, это уже хорошо, потому с реализацией была проблема. Нам бы чуть-чуть удачи не помешало», — цитирует пресс-служба лиги Гришина.

«Спартак» идет на 6-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков. «Северсталь» располагается на 8-й строчке с 44 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/28/507397.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
0
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
В Роскачестве заявили о снятии с продажи игрушек «Хагги Вагги» в России
Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть
Лавров назвал нечестной позицию Вашингтона по возобновлению инспекций ДСНВ
Контуженный пулеметчик выбрался из горящей БМП и спас товарищей в ходе боя с диверсантами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк считает красивым и интересным матч между ЦСКА и СКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 45 35 10 73
2 Локомотив 45 29 16 64
3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Сибирь 46 26 20 55
5 Сал. Юлаев 44 23 21 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Нефтехимик 44 19 25 41
11 Амур 42 17 25 40
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
29.12 12:30
Адмирал – Амур
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости