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Сегодня, 01:57

Разин — о матче против «Спартака»: «В овертайме собрались и заслуженно победили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Это третья игра в сезоне со «Спартаком», наверное, худшая в нашем исполнении, потому что в тех двух матчах мы играли лучше. Зато сегодня победили. Переломили игру, хороший третий период провели. Жалко, что не удержали. С другой стороны, победа слаще тем, что мы не поплакали, а в овертайме собрались и заслуженно победили. Сегодня у Даниила Пыленкова лучшая игра, и Петунин два забил, он давно не забивал. Хотелось бы, чтобы его звено стало лидером, по потенциалу оно должно им стать. Но я не могу выделять их, выделю всю команду. У меня среди тренеров много друзей, просто с Игорем мы познакомились не как хоккеисты. Я даже под его руководством поиграл. Принципиальный любой соперник», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Спартак» идет на 6-м месте в Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков. «Северсталь» располагается на 8-й строчке с 44 очками.
Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/28/507397.html#game881744
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