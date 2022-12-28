Третьяк считает красивым и интересным матч между ЦСКА и СКА
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА одержал победу над СКА (3:1).
«Игра была красивой, интересной, боевой и новогодней, такую болельщики любят. Нападение у СКА было неплохое, а защита сыграла слабенько, а у ЦСКА нападение было получше. В ситуации с третьим голом красно-синих была ошибка защитника — он не имел право так плохо отыграть. Игра была равна, но у армейцев больше моментов было: в первом периоде три момента не реализовали. Вратарь у ЦСКА также хорошо сыграл», — приводит слова Третьяка ТАСС.
ЦСКА одержал вторую победу над СКА подряд. Московские армейцы с 59 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. Питерская команда возглавляет таблицу с 73 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|42
|17
|25
|40
|29.12
|12:30
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Адмирал – Амур
|- : -