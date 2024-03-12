Григоренко может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Как стало известно «СЭ», нападающий ЦСКА Михаил Григоренко с наибольшей долей вероятности продолжит карьеру в «Локомотиве».

Контракт самого ценного игрока прошлого плей-офф с армейцами истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/2024 29-летний форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забил 18 голов, и 5 игр в плей-офф (3 шайбы).