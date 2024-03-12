Гусев сыграет в шестом матче серии с минским «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев примет участие в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

31-летний россиянин пропускал пятую встречу из-за болезни.

Счет в серии 3-2 в пользу московского «Динамо». Шестой матч пройдет сегодня в Минске и начнется в 19.30 мск.