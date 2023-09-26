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26 сентября, 10:18

Грасс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Михаил Грасс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Локомотивом», который состоялся в Ярославле.

«Хороший дебют. Наверное, получилось сделать то, что задумал. Где-то были небольшие ошибки, осечки, но в принципе я доволен. Конечно, было бы идеально, если бы еще победили. Думаю, было важно забить первыми, потому что, наверное, игра была до гола. И получилось так, что они первыми открыли счет, откатились и мы не смогли взломать их оборону», — приводит слова Грасс Metaratings.ru.

«Металлург» после 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ набрал 16 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «магнитка» сыграет на выезде с «Куньлунем». Матч состоится 27 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-grass-bylo-vazhno-zabit-lokomotivu-pervymi-igra-byla-do-gola-288391/
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ХК Металлург (Магнитогорск)
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