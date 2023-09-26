КХЛ: расписание матчей и трансляции 26 сентября
26 сентября состоятся четыре матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.
Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 26 сентября:
19.00. «Витязь» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Окко, Кинопоиск
19.10. «Динамо Минск» — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Окко, Кинопоиск
19.30. ЦСКА — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: Матч ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
19.30 «Спартак» — «Сочи»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|5
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|6
|СКА
|10
|5
|5
|10
|7
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|8
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|9
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -