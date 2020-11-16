Грабовский: «Быстро взяли инициативу в свои руки за счет хорошего движения»

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Приятно завершить наше турне победой; сложный выезд, сложные игры против хороших соперников. Сегодня играли против быстрой, мощной, габаритной команды. Получилось довольно быстро переломить ход игры в начале, быстро взять инициативу в свои руки за счет хорошего движения, за счеет молодости и желания победить. «Барысу», наверное, все же нелегко играть при пустых трибунах. Мы уже привыкли играть на выезде при пустых трибунах, поэтому нам сегодня игралось, практически, как дома», — цитирует Грабовского официальный сайт лиги.

«Также отмечу, что ребята тоже пытались зарабатывать удаления на себе. Думаю, тут повлиял характер и желание победить, перехлестывали эмоции, но это нам не помешало поработать над меньшинством. Ребята выстояли, сыграли отлично, отыграли пять минут, и это, думаю, было переломным, это нас закалило. И сейчас после игры скажу, что это было даже полезно», — заявил Грабовский.