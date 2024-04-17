Гомоляко: «В «Магнитке» не будет пяти легионеров в следующем сезоне»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал увеличение лимита на легионеров в КХЛ до пяти игроков в сезоне-2024/25 и поиск иностранных хоккеистов для команды.

— Мы работаем над поиском легионеров. Пять иностранцев, наверное, у нас не будет. У нас есть свои воспитанники. С командой катается Андрей Козлов, есть другие молодые ребята. Будем больше привлекать своих игроков, — заявил Гомоляко.

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.