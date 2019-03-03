Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч

Голкипер СКА Игорь Шестеркин пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком". Вратарь получил штраф "5+20" в третьей игре серии за фол против нападающего красно-белых Каспарса Даугавиньша, получившего тяжёлую травму.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на голкипера СКА Игоря Шестёркина по п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, - сообщает официальный сайт КХЛ.

Первые две игры серии завершились победами "Спартака" в Петербурге. Вчера СКА в Москве победил со счетом 5:2 и сократил счет в серии (1:2). Следующий матч состоится 4 марта.