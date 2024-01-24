Вратарь «Магнитки» Набоков: «Если не играть в плей-офф, то кубковый опыт так и не появится»

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф КХЛ.

— Скоро плей-офф. Опасения по «Металлургу» связаны с вратарями. Кубкового опыта на уровне КХЛ нет ни у вас, ни у Подскребалина, ни у Смолина. Как реагируете на это?

— Спокойно. Будем играть так же, как и в сезоне. Это такие же матчи. Надо выходить и ни о чем не думать. Если не играть в плей-офф, то кубковый опыт так и не появится.

— Плей-офф называют другим турниром. Вы успели это прочувствовать за время в МХЛ?

— Я еще не играл в плей-офф на уровне КХЛ. По МХЛ могу сказать, что это — более ответственная игра. Каждая ошибка важна, все стараются играть на команду.

— По МХЛ плей-офф для вас складывался не совсем удачно: обидно проиграли и «Омским ястребам», и «Толпару».

— Спокойно отношусь к этим сериям. Это только опыт для меня. Они закалили меня еще больше. Даже не вспоминаю об этом. Все уже в прошлом. Теперь остался только опыт — он должен помочь мне в будущем.

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