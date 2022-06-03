Грицюк рассказал о главных разочарованиях в прошедшем сезоне

Нападающий сборной России по хоккею и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о главных разочарованиях в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне национальная команда проиграла в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине сборной Финляндии (1:2), а омский клуб в Кубке Гагарина дошел до второго раунда, где уступил «Металлургу» (счет в серии — 3-4).

«Я не отделяю свои результаты от командных, поскольку каждый делает все для победы, — приводит слова Грицюка RT. — Поэтому был недоволен тем, что в финале Олимпийских игр не смог забить, сравнять счет и сохранить команду в игре. Расстроило поражение от «Металлурга». Мы не забросили ни одной шайбы, хотя моменты имелись».

Напомним, что 21-летний россиянин был признан лучшим новичком сезона-2021/22 в КХЛ.

Нападающий набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф у Грицюка 10 (6+4) очков в 13 встречах.