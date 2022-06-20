Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» прокомментировал возвращение в КХЛ экс-форварда «Старз» Александра Радулова.

— В КХЛ вернулся ваш партнер Александр Радулов. Вас удивило его решение приехать в Россию?

— Он сам сделал такой выбор. Если Александр решил вернуться в Россию, значит, на это были весомые причины. Возможно, это были лучшие условия по контракту, которые ему предлагали в межсезонье. Человек захотел вернуться в Россию — только рад, что он принял такое решение. Александр — шикарный игрок. Знаю его с 14 лет. Он точно добавит лиге зрелищности. И результат, конечно, тоже.

— Александр провел скомканный сезон. Сильно ли он переживал, когда не получилось забивать?

— Александр, как и любой хоккеист, переживал за свою игру. Конечно, волновался, иногда злился — но для этого есть я, чтобы его успокоить. Переживал, что что-то не получается, над чем надо еще поработать, чтобы улучшить игру.

— А над чем надо работать?

— Может быть, не хватило уверенности или игрового времени. Сложно рассуждать, чего не хватало полевому игроку. Возможно, его неправильно использовали, или ушла уверенность из-за того, что не мог забить. Хотя моменты он создавал хорошие. Может быть, отвернулась удача. Но скажу так: Александра Радулова в лучшей форме вы еще увидите.