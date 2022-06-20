В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с нападающим Ткачевым
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Владимиром Ткачевым.
«Мы с радостью объявляем о возвращении в родной клуб одного из лучших омских воспитанников. Владимир Ткачев за последние годы наработал серьезный опыт, поиграв как в ведущих клубах КХЛ, так и за океаном. Его атакующий потенциал хорошо известен: это умный, техничный хоккеист, способный регулярно снабжать партнеров острыми передачами, умеющий сыграть тонко и неожиданно для соперника. Все это, конечно же, пригодится нашей команде в новом сезоне. Особенно важно для Владимира возвращение домой, к своим болельщикам, которые будут наслаждаться игрой своего земляка на льду новой арены!
Хочу отметить руководство СКА и лично Романа Ротенберга, которые пошли навстречу и не стали препятствовать переходу Ткачева в нашу команду. Здорово, что во главу угла в СКА ставят развитие игроков и всего нашего хоккея, а не амбиции отдельно взятой команды. Не бояться конкуренции с сильным соперником в равной борьбе — несомненно, качество сильного клуба. Совместные действия СКА и «Авангарда» поспособствовали тому, что теперь Ткачев вновь будет выступать в КХЛ, и это отличные новости не только для Омска, но и для Лиги, которая пополнилась еще одним игроком высокого уровня», — приводит слова Волкова сайт омичей.
Минувший сезон 26-летний хоккеист провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.
Отметим, что Ткачев провел две игры за «Авангард» в чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4