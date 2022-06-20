В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с нападающим Ткачевым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Владимиром Ткачевым.

«Мы с радостью объявляем о возвращении в родной клуб одного из лучших омских воспитанников. Владимир Ткачев за последние годы наработал серьезный опыт, поиграв как в ведущих клубах КХЛ, так и за океаном. Его атакующий потенциал хорошо известен: это умный, техничный хоккеист, способный регулярно снабжать партнеров острыми передачами, умеющий сыграть тонко и неожиданно для соперника. Все это, конечно же, пригодится нашей команде в новом сезоне. Особенно важно для Владимира возвращение домой, к своим болельщикам, которые будут наслаждаться игрой своего земляка на льду новой арены!

Хочу отметить руководство СКА и лично Романа Ротенберга, которые пошли навстречу и не стали препятствовать переходу Ткачева в нашу команду. Здорово, что во главу угла в СКА ставят развитие игроков и всего нашего хоккея, а не амбиции отдельно взятой команды. Не бояться конкуренции с сильным соперником в равной борьбе — несомненно, качество сильного клуба. Совместные действия СКА и «Авангарда» поспособствовали тому, что теперь Ткачев вновь будет выступать в КХЛ, и это отличные новости не только для Омска, но и для Лиги, которая пополнилась еще одним игроком высокого уровня», — приводит слова Волкова сайт омичей.

Минувший сезон 26-летний хоккеист провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.

Отметим, что Ткачев провел две игры за «Авангард» в чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.