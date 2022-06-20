Нападающий Ансель Галимов продлил контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Анселем Галимовым. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне форвард был одним из лидеров клуба из Нижнекамска, став с 20 (5+15) очками пятым бомбардиром команды в регулярном чемпионате. По показателю полезности («+3») Галимов стал третьим в «Нефтехимике».

За свою карьеру в НХЛ 31-летний форвард также выступал за «Металлург» из Новокузнецка, «Динамо», «Авангард», «Северсталь», «Спартак» и «Сочи». Всего он провел в лиге 418 матчей и набрал 135 (64+71) очков.