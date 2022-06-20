Стала известна зарплата защитника «Металлурга» Минулина

Как стало известно «СЭ», защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин получит 25 миллионов рублей в следующем сезоне.

В сезоне-2023/24 зарплата Минулина составит 35 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф на счету Минулина 3 (0+3) очка в 16 матчах.