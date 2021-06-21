Голкипер Андрей Шутов продолжит карьеру в «Барысе»
16:14
«Барыс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с вратарем Андреем Шутовым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).
Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея всю свою карьеру провел в системе родного «Торпедо». В прошлом сезоне Андрей выиграл 19 из 25 своих матчей в чемпионате Казахстана, отражая при этом 95,2% бросков. Коэффициент надежности составил 1,3.
В мае спортсмен дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Шутов сыграл один матч против сборной Канады, пропустил 3 шайбы и отразил 32 броска из 35.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/andrej-shutov-prodolzhit-kareru-v-baryse/
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