Голкипер Андрей Шутов продолжит карьеру в «Барысе»

«Барыс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с вратарем Андреем Шутовым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).

Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея всю свою карьеру провел в системе родного «Торпедо». В прошлом сезоне Андрей выиграл 19 из 25 своих матчей в чемпионате Казахстана, отражая при этом 95,2% бросков. Коэффициент надежности составил 1,3.

В мае спортсмен дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Шутов сыграл один матч против сборной Канады, пропустил 3 шайбы и отразил 32 броска из 35.