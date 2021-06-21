«Торпедо» обменяло защитника Бобряшова в «Ладу»

Защитник «Торпедо» Никита Бобряшов продолжит карьеру в ВХЛ. Нижегородский клуб обменял 25-летнего игрока в «Ладу» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок присоединился к «Торпедо» летом прошлого года. В КХЛ он провел 9 матчей и не отметился набранными очками.

Также он играл за «Ладу» в ВХЛ в рамках сотрудничества между клубами. В 10 матчах регулярного чемпионата набрал 4 (1+3) очка.