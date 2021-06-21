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Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

16:22
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Защитник Илья Шинкевич подписал контракт с «Динамо» из Минска еще на один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем чемпионате игрок обороны провел 40 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба, показатель полезности «+2».

Также Шинкевич сыграл за национальную сборную на ЧМ-2021 в Риге. На его счету 5 игр и одна голевая передача.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/zashchitnik-postavil-svoyu-podpis-v-kontrakte-na-sleduyushchiy-sezon/

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