Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»
16:22
Защитник Илья Шинкевич подписал контракт с «Динамо» из Минска еще на один сезон, сообщает сайт клуба.
В минувшем чемпионате игрок обороны провел 40 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба, показатель полезности «+2».
Также Шинкевич сыграл за национальную сборную на ЧМ-2021 в Риге. На его счету 5 игр и одна голевая передача.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/zashchitnik-postavil-svoyu-podpis-v-kontrakte-na-sleduyushchiy-sezon/
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