Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

Защитник Илья Шинкевич подписал контракт с «Динамо» из Минска еще на один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем чемпионате игрок обороны провел 40 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба, показатель полезности «+2».

Также Шинкевич сыграл за национальную сборную на ЧМ-2021 в Риге. На его счету 5 игр и одна голевая передача.