Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:24

Голдобин: «Счастлив, что отпраздновал день рождения с семьей»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин, сделавший четыре голевые передачи в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:1), в интервью «СЭ» рассказал, как чувствует себя в новой команде, поделился эмоциями от прошедшего дня рождения и отметил, на что обратит внимание в предстоящем дерби с ЦСКА.

— Прошел уже месяц с начала сезона, как оцениваете свое пребывание в новом клубе?

— Мне все нравится, чувствую себя комфортно в команде. Играю с предсезонки в тройке с Иваном Морозовым и Пашей Порядиным, так и идем сейчас в сезоне. Считаю, что играем неплохо, можно, конечно, и лучше. Двигаемся вперед.

— Послезавтра встретитесь на льду с ЦСКА. В предыдущей встрече уступили в овертайме. Как будете настраиваться на дерби?

— Я думаю, даже не нужно настраиваться, это московское дерби. Надо реализоваться после овертайма. Мы играли очень хорошо, вели 2:0, просто раслабились и сами упустили слегка игру. Думаю, ребята настроятся и без лишних слов.

-У вас был вчера день рождения. Получилось ли отпраздновать, ведь сегодня нужно было ехать на матч?

— Мы сыграли матч с «Куньлунем» и поехали с семьей посидели, были мои близкие друзья, узким кругом. Я люблю праздновать день рождения, но не всегда получается именно с семьей, потому что я очень долго играл в Америке, а тут все сложилось как надо — я очень счастлив.

— Выделил ли кого-то Алексей Жамнов в раздевалке после победы?

— Он никогда никого не выделяет, потому что мы команда, одно целое. Поэтому это командная победа, даже если игрок забросит из пяти голов пять — все равно заслуга команды, так как она постаралась для этого, — сказал Голдобин «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 17 матчах. «Витязь» продолжает оставаться в подвале турнирной таблицы, имея в своем арсенале 9 очков в 16 играх.

(Анна Бирюкова)

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Юртайкин перешел в «Трактор», Фатеев продолжит карьеру в ЦСКА
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
Опубликованы кадры работы израильской системы «Железный купол»
Al Jazeera сообщила об угрозах ХАМАС начать казни израильских пленников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Федоров о победе над «Сочи»: «Мы играли волнами»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 17 8 9 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 14 5 9 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Спартак 17 10 7 22
4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
9.10 16:30
Барыс – Трактор
 2 : 1
9.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 1 : 0
9.10 19:00
Северсталь – Динамо М
 0 : 1 ОТ
9.10 19:30
СКА – Куньлунь РС
 6 : 2
9.10 19:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 3 ОТ
9.10 19:30
Спартак – Витязь
 5 : 1
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости