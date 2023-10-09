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Сегодня, 23:31

Федоров о победе над «Сочи»: «Мы играли волнами»

Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Сочи» (3:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Мы сыграли волнами, не смогли развить успех первого периода. Второй период не совсем получился. В третьем наладили, но делали нехарактерные нам действия в индивидуальном плане», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

ЦСКА после 16 игр набрал 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Сочи» с 21 очком — на 5-м месте.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится со «Спартаком» 11 октября. «Сочи» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 12-го числа.

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
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1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
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5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
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 0 : 1 ОТ
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