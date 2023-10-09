«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 9 октября. Красно-белые одержали домашнюю победу — 5:1.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Дублем за красно-белых отметился Павел Порядин. Еще по одной шайбе забросили Иван Морозов, Роман Рукавишников и Шэйн Принс. Нападающий «Спартака» Николай Голдобин отдал 4 голевые передачи.

За «Витязь» отличился Дерек Барак.

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