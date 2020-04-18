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Гол, который потряс хоккейный мир. В «Динамо» вспомнили легендарную шайбу завершившего карьеру Маркова

14:04
Григорий Филиппов. Фото "СЭ"
Григорий Филиппов. Фото "СЭ"
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«Динамо» в своем официальном Twitter вспомнил знаменитую шайбу защитника Андрея Маркова, заброшенную в российском финале Евролиги против «Магнитки» 14 февраля 1999 года (1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

Эта шайба была заброшена на последних секундах в результате броска Маркова от своих ворот и прошла над ловушкой вратаря Бориса Тортунова.

В четверг 16 апреля 41-летний Марков объявил об окончании карьеры.

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