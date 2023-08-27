Глотов считает, что переход Гальченюка поможет СКА выиграть Кубок Гагарина

Нападающий СКА Василий Глотов поделился мнением о переходе в клуб американца Алекса Гальченюка.

«У нас одна цель — Кубок Гагарина, руководство делает все, чтобы мы ее достигли. И его приход — это одна из составляющих того, чтобы победить. У него большой опыт игры за океаном и на международной арене», — цитирует игрока ТАСС.

Как сообщал «СЭ», Гальченюк заработает 150 миллионов рублей по двухлетнему контракту с питерским клубом.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».