ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция финала Кубка мэра Москвы
Финал Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.00 мск 27 августа
27 августа, в воскресенье, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале предсезонного турнира Кубка мэра Москвы.
Матч пройдет на арене «Мегаспорт», начало — в 19.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры ЦСКА — «Спартак» можно будет на спортивных телеканалах KHL и KHL Prime. Начало — в 18.55.
В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял девятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 64 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.
В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
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