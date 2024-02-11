Игрок «Металлурга» Гераськин: «Мы все хотим, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»
Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин подвел итоги матча с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ (3:4 Б).
«В принципе, неплохо играли, понятно ,что не так хорошо двигались. Первый период начали тяжело, давно не играли, плюс баллоны опять же. Потом, думаю, разбежались. Я бы не сказал, что выпали из игрового ритма», — приводит Metaratings.ru.
Также он прокомментировал информацию о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в четвертом матче подряд в НХЛ.
«Это суперэлитный снайпер, уже легенда, поэтому его голы были вопросом времени. Да, немножко не получалось, но мы все хотим, чтобы он побил этот рекорд, поэтому болеем за него», — добавил хоккеист.
38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 60 шайб.
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|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|8 : 1
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 5
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|3 : 2
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ