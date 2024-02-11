Игрок «Металлурга» Гераськин: «Мы все хотим, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин подвел итоги матча с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ (3:4 Б).

«В принципе, неплохо играли, понятно ,что не так хорошо двигались. Первый период начали тяжело, давно не играли, плюс баллоны опять же. Потом, думаю, разбежались. Я бы не сказал, что выпали из игрового ритма», — приводит Metaratings.ru.

Также он прокомментировал информацию о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в четвертом матче подряд в НХЛ.

«Это суперэлитный снайпер, уже легенда, поэтому его голы были вопросом времени. Да, немножко не получалось, но мы все хотим, чтобы он побил этот рекорд, поэтому болеем за него», — добавил хоккеист.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 60 шайб.