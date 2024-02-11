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Сегодня, 21:06

Игрок «Металлурга» Гераськин: «Мы все хотим, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин подвел итоги матча с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ (3:4 Б).

«В принципе, неплохо играли, понятно ,что не так хорошо двигались. Первый период начали тяжело, давно не играли, плюс баллоны опять же. Потом, думаю, разбежались. Я бы не сказал, что выпали из игрового ритма», — приводит Metaratings.ru.

Также он прокомментировал информацию о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в четвертом матче подряд в НХЛ.

«Это суперэлитный снайпер, уже легенда, поэтому его голы были вопросом времени. Да, немножко не получалось, но мы все хотим, чтобы он побил этот рекорд, поэтому болеем за него», — добавил хоккеист.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 60 шайб.

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Игорь Гераськин
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 62 26 36 64
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Локомотив 62 40 22 85
3 Динамо М 61 39 22 84
4 Спартак 62 37 25 82
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 62 19 43 45
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