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Юрий Бабенко: «Много говорить тут нечего. К сожалению, проиграли»

Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение в матче против «Адмирала»
19:41
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3).

«Много говорить тут нечего. К сожалению, проиграли. Получили ненужные удаления, пропустили в меньшинстве, а сами, увы, не смогли использовать свои шансы в большинстве. Удаления забирают силы, приходится менять сочетания, и иногда все складывается не так, как планируем изначально. В концовке уже не хватило силенок, да и не смогли закрыть вратаря «Адмирала», он поймал кураж и оставлял свою команду в игре», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/06/490688.html

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