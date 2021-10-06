Юрий Бабенко: «Много говорить тут нечего. К сожалению, проиграли»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3).

«Много говорить тут нечего. К сожалению, проиграли. Получили ненужные удаления, пропустили в меньшинстве, а сами, увы, не смогли использовать свои шансы в большинстве. Удаления забирают силы, приходится менять сочетания, и иногда все складывается не так, как планируем изначально. В концовке уже не хватило силенок, да и не смогли закрыть вратаря «Адмирала», он поймал кураж и оставлял свою команду в игре», — цитирует тренера сайт КХЛ.