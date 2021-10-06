Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андриевский — о победе над «Витязем»: «Не все у нас получается так, как хотелось бы»

Главный тренер «Адмирала» прокомментировал победу над «Витязем»
19:38
Теги:

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

«Тяжелая игра, довольны, что взяли два очка. Не все у нас получается так, как хотелось бы, но ребята молодцы — выложились по полной программе, сблокировали много, помогли вратарю. Много силовых приемов провели, полностью отдались игре, и два очка стали вознаграждением.

Соперник наседал в концовке, и в подсознании у ребят было то, что мы проигрывали матчи в концовках. Поэтому они слишком хотели сдержать, не пропустить, отсюда и ошибки. В третьем периоде мы играли хорошо, держали шайбу, не давали сопернику создавать моменты, но концовку смазали в этом отношении», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/06/490688.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0