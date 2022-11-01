Гатиятулин — о победе над «Адмиралом»: «Неплохой бросок у Шабанова. Молодец»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).
— Пятый матч через день — было видно, что не хватало свежести. В завершении и в большинстве не хватало концентрации. Технические моменты страдали, не могли в зоне закрепиться и создать. В каждой игре важен результат. Важные два очка. Ребята молодцы — на характере выполняли задание, в обороне неплохо сыграли. Ошибки, которые были, подчистил Проскуряков. Молодцы, что победили.
— Дубль у Максима Шабанова. Чем объясните его прорыв в последних матчах?
— Поздравили его с первым дублем в КХЛ. Видно, что Максим приобретает уверенность, не боится обострять. Неплохой бросок у него. Молодец.
— Как оцените игру Никиты Тертышного?
— Отсутствие шайб давит на него. Разговариваем, объясняем, что нужно сконцентрироваться на игровом процессе. Важны очки каждого хоккеиста, но важнее, когда команда набирает очки. Через работу все придет. Моменты есть — это самое главное.
— Вы часто говорили, что не хватает свежести. Сейчас с этим проблем нет?
— У всех календарь одинаковый. После выходного больше движения, когда игры через день, то усталость накапливается. Появляется технический брак, медленнее двигаемся. На первое место выходит восстановление, чем мы завтра и займемся.
— Илья Карпухин и Игорь Исаев выбыли на долгий срок?
— Игорь начал тренироваться с основной группой. К следующему матчу, возможно, будет готов. Илья — еще около двух недель.
— Алексей Потапов уже давно не появляется в составе.
— На сегодняшний день те, кто в оптимальной форме, они играют. Дальше будем смотреть и думать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|7
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|8
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|9
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|3 : 1
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|1 : 2 Б
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -