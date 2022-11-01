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Сегодня, 20:04

Нападающий Федотов продлил контракт с «Торпедо» и был отдан в аренду «Нефтехимику»

Иван Шитик
Корреспондент
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Илья Федотов.
Фото ХК «Торпедо».

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Ильей Федотовым до конца сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.

В то же время, оставшуюся часть текущего чемпионата форварда поведет в аренде в «Нефтехимике».

«Илья, безусловно, очень талантливый игрок, в прогресс которого мы верим в будущем, — сообщил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров. — Но для того, чтобы этого прогресса добиться, ему требуется больше практики на уровне КХЛ, а также, возможно, небольшая эмоциональная встряска и смена атмосферы. У Ильи есть и характер, и амбиции для того, чтобы выйти на стабильно высокий уровень, чего мы ему и желаем. Ждем в «Торпедо» в следующем сезоне».

В прошлом сезоне форвард провел в составе «Торпедо» 35 матчей, отметившись 2 заброшенными шайбами. В начале текущего сезона он отыграл 2 матча в КХЛ за «Торпедо» и 11 встреч в МХЛ в «Чайку», заработав в составе «молодежки» 9 результативных баллов.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/club/ilya-fedotov-prodlil-kontrakt-s-torpedo-i-otdan-v-arendu-v-neftekhimik/
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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