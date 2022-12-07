Игорь Ларионов ответил на вопрос про принципиальность матчей против ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос про принципиальность матчей против ЦСКА, который тренирует его бывший партнер по «Детройту» Сергей Федоров.

— Победить ЦСКА в этом сезоне — для вас лично было принципиальной задачей?

— Если я правильно понял вопрос, хочу повториться, что понятно, мы играли против действующего чемпиона, очень грамотной, сбалансированной команды, мы держали в памяти поражение в Нижнем. Но с другой стороны, мы не можем делить команды, мы не в том статусе, у нас каждый матч это вызов, тест, который мы проходим все вместе с игроками, которых мало кто знал до начала этого сезона, они были на заднем плане. Матч с ЦСКА, я не давал никаких пламенных речей по поводу того, что я играл за армейцев или что-то в этом роде. Я сказал только одну вещь, что мы должны находить возможности обыгрывать те команды, которые находятся выше нас. Это дает возможность ребятам получить уверенность в этом сезоне. Мы не ставим задачи быть удовлетворенными. Здесь важно не просто продать билеты на игру, но дать тонус команде. У нас сегодня очень много молодых игроков, которые набирают обороты по ходу. Пока мы ничего не выиграли, ничего не сделали большого, да, мы заставили специалистов и болельщиков говорить о нашей игре, это, наверное, самое большое достижение. А результат, он при хорошей игре приходит сам.

— Ваш сын сегодня забил ЦСКА. Насколько он вообще знаком с вашей историей в армейском клубе?

— Не хочется долго говорить, для меня каждый игрок в команде это равноправный член нашего коллектива. Я смотрю на те действия, которые ребята совершают во время тренировок, игр. В этом плане я очень рад, что сын получил ту дозу подхода со стороны тренера, потому что не все видят. Вы понимаете, какое это давление, когда ты носишь фамилию и залез в эти ботинки, каждый будет тыкать тебе пальцем, показывать, это было. Это вся его карьера с огромным количеством травм, самая главная травма, психологическая, когда ты должен показать всему хоккейному миру, что ты игрок, который отличается от отца. Не все могут понимать, но для меня творческая составляющая, импровизация, тот подход, который есть у него, есть в других игроках, это то, на чем строится команда. Вокруг таких игроков , которые делают партнеров лучше, делается хорошая команда.