Сергей Федоров — о поражении от «Торпедо»: «Скажу, что наши вратари тоже ищут свою игру»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— «Торпедо» с победой, показали очень хорошую игру в концовке. По нашей игре хочу сказать, что создали много моментов, какую-то часть вели, но не хватило концентрации сыграть в конце поаккуратнее. Да, проиграли сегодня бой, но все сражения у нас впереди. Можно добавить, что ребята старались. Нет особых больших претензий, но какие-то недочеты в плане концентрации сказались.
— Момент с концентрацией связан с тем, что хоккеисты уже «наелись» хоккеем за длинный сезон? Или есть другие причины.
— Я думаю, все в одинаковых условиях. Наш клуб имел достаточно пауз, можно так сказать, банально выходных. Наверное, непривычно играть без пауз на Евротур, но для меня это здорово. Ребята посвящены клубу, хоккею, играют практически в одних и тех же сочетаниях, все достаточно просто. Есть возможность шлифовать игру, налаживать какие-то связи, делать свою работу намного легче и для себя, и для партнера.
— Сегодня «Торпедо» сыграло терпеливо, ждало своего шанса. Вы могли такое ожидать от соперника, что он сыграет вторым номером?
— Я не увидел сегодня второго номера. Я думаю, «Торпедо» сыграло хорошо как с шайбой, так и без нее. Те моменты, которые мы создали, не зашли в ворота. Тут сложно что-то говорить по игре соперника. Соперник смотрелся мобильнее, чем на игре в Нижнем. Они показали хорошую командную скорость.
— Считаете ли вы, что вратарь сегодня сыграл не лучший свой матч?
— Вы знаете, вратарская тема всегда щепетильная. Я никогда не скажу, что в больших случаях виноват вратарь, перед ним еще 5 игроков, которые делают свою работу. Наверное, скажу, что наши вратари тоже ищут свою игру. На Адама легла определенная нагрузка, когда Саша Шарыченков получил травму. Все бывает. Подводя промежуточный итог, я сказал ребятам: «Да, мы проиграли бой, но все наши результаты еще впереди».
— Кто будет руководить командой в ваше отсутствие?
— В общем-то, у нас Равиль Якубов будет руководить процессом, ему будут помогать Игорь Кравчук и Владимир Чебатуркин, а с остальными мы будем какое-то небольшое время помогать сборной. Равиль уже имел такой опыт, в прошлом году была Олимпийская пауза, все под контролем.
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