Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос об участии Жамнова в тренировочном процессе

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов ответил на вопросы после завершения серии плей-офф второго раунда против СКА. Московский клуб уступил в пяти матча (1-4).

— Без игры Данска и Лехтери игра «Спартака» была бы иной. Как говорили с иностранными игроками и уговорили их остаться?

— Ничего особенного, руководство клуба встретилось с ними, обговорили этот вопрос, дали все гарантии с нашей стороны. Ребята все услышали, все поняли. Дальше работали по плану.

— Все интересовались, участвует ли Алексей Жамнов в тренировочном процессе. Подключался ли он, когда стали дела не очень складываться у «Спартака»?

— Я Алексея знаю давно, еще с юношества — и в Москве, и в 93-м году, когда я карьеру начинал в «Виннипеге», мы в одной команде играли. У нас дружеские хорошие отношения. Когда есть возможность, мы можем пообщаться, и не только на тему хоккея — о жизни, семье, детях. Перед серией мы посидели, поговорили, он сказал свое мнение. Мы где-то прислушались, где-то сделали по-своему. У нас дружеские отношения, давно знаем друг друга. Нельзя сказать, что он нас то или иное принудил делать — просто высказал свое мнение, что он думает по противнику в этой серии, а дальше мы от этого уже сами плясали.