Сергей Широков: «Чувствовалось, что можем побороться в серии против СКА, зацепиться в каждом матче»
Нападающий «Спартака» Сергей Широков подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:2, 1-4).
«Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь. Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.
В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив. Мы опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы. Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется еще поиграть и также получать удовольствие от хоккея", — цитирует Широкова сайт КХЛ.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|3 - 2
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|26.03
|15:00
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Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
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СКА – Спартак
|2 : 1