Сергей Широков: «Чувствовалось, что можем побороться в серии против СКА, зацепиться в каждом матче»

Нападающий «Спартака» Сергей Широков подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА (1:2, 1-4).

«Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь. Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.

В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив. Мы опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы. Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется еще поиграть и также получать удовольствие от хоккея", — цитирует Широкова сайт КХЛ.