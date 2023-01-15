Игорь Гришин: «Не считаю, кто команда не проснулась в начале игры»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).
«Чувствую удовлетворение от победы и от игры, которую показывали ребята на протяжении всего матча. Да, в третьем периоде соперник попытался отыграться и пошел вперед, но ребята сыграли грамотно. А до этого команда играла комбинационно, в атаку, ребята делали то, что мы от них хотим.
Не считаю, кто команда не проснулась в начале игры. Мы серьезно перебросали «Куньлунь» в первом периоде, но они же тоже обороняются, там вратарь играет. Во втором нам воздалось, мы забили голы. Куликов сыграл хорошо, я очень за него рад. Он дебютант, но вратарь должен выручать команду, на то он и вратарь», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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