Форвард «Салавата Юлаева» Пустозеров: «У нас в команде сложилась хорошая химия между взрослыми и молодыми игроками»
Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров ответил на вопрос о взаимоотношениях в команде между опытными и молодыми хоккеистами.
«Мы, молодые ребята, можем смотреть на тех хоккеистов, которые уже чего-то добились в своей карьере. Наблюдать за тем, как они играют, как ведут себя в быту. Для так называемых «старичков» это тоже плюс. Они не будут расслаблять булки, зная, что есть такие молодые, энергические ребята. У нас в команде сложилась хорошая химия между взрослыми и молодыми игроками.
Мне нравится общаться с ребятами постарше. Я много всего узнал от Панина, Кулемина и Виктора Тихонова, который играл в команде в прошлом сезоне. Они профессионалы, и ты видишь, что после тренировки не убегают домой, а остаются дополнительно работать над своим телом. Учишься у них и понимаешь, что это может привести к успеху. С кем-то общение более спокойное, а с Гришей можем даже подшутить друг над другом. Я могу назвать его старичком, и он подкалывает меня в ответ. Хорошо, что у нас в команде есть такие ребята», - приводит «РБ Спорт» слова Пустозерова.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|51
|39
|12
|82
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Северсталь
|50
|20
|30
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|49
|21
|28
|48
|15.01
|13:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 2
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
|17:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|- : -
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|15.01
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -