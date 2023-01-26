Гришин — о поражении от «Торпедо»: «Сегодня были моменты лучше, чем в прошлой игре»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Могу сказать, что сегодняшняя игра, в отличие от прошлой с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, понравилась больше. Игра может нравиться, а может не нравиться, но если забитых шайб нет — то о победе нет возможности говорить. Как играть с «Торпедо», когда встретимся вновь? Моменты создавать, забивать голы в атаке и правильно играть в обороне. Я же говорю, что у нас сегодня были моменты лучше, чем в прошлой игре против этой же команды. Но, к сожалению, сегодня голов даже не было», — цитирует пресс-служба «Спартака» Гришина.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков. «Торпедо» располагается на 4-й строчке с 74 баллами.