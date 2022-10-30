Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгром от ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал разгромное поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (0:6).

«Что можно сказать по игре? Конечно, мы готовились и знали, что хороший соперник, чемпионы, у которых последние матчи были очень качественными. Но быстрота матча и сила соперника — мы не справились. Где-то проигрывали борьбу, ЦСКА опережал нас на всех позициях. Хочется сказать спасибо нашим сегодняшним учителям за хороший урок. Я потом еще пересмотрю игру, но уже видно, кто чего стоит и где мы стоим. Видим, какие у нас проблемы и будем потихоньку их решать.

Дебют Хафизова? Сегодня сложно давать оценку всей команде, не все получалось, как хотелось. Больших претензий к нему нет, совсем плохо не сыграл. Посмотрим, парень только перешел. Попробуем в середине, попробуем с краю, данные у него есть.

Не думал ли заменить Третьяка? Он особых ошибок не совершал, было больше командных ошибок. Поэтому дали ему доиграть до конца.

Сейчас мы больше работаем тактически, даем ребятам подвестись к системе игры. Делаем упражнения на понимание, стараемся играть в более активный и агрессивный хоккей. Особенно работаем над действиями в нашей зоне, под воротами. Сегодня не совсем все получалось, проигрывали на пятаке, на свободном льду. Мы над этим работали, но не довели все до конца. Сложно судить по одному матчу, какие игроки нужны. Будем смотреть, думать и разбираться. Посмотрим, будут ли какие-то перестановки в составе. Мы еще не всем дали шанс, не всех посмотрели. Нужно понять, кто и что может на данный момент», — приводит слова тренера сайт КХЛ.