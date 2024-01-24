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Сегодня, 15:00

Тренер «Сочи» Кокорев: «Лакроссы Мичкова уже изучили. Нужно придумать что-то новое»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» прокомментировал серию поражений из 15 игр и разобрал эпизод в проигранном матче с «Металлургом», когда не забил Матвей Мичков.

— Серия поражений «Сочи» затянулась. Установки на предматчевых собраниях, полагаю, уже сделали мозоль на языке?

— Установки у нас разные. Пытаемся зацепиться за что-то, а не повторяем одинаковые слова. Уделяем внимание деталям. Недавно в команде появился новый тренер Александр Титов, он привнес новые вещи. Пытаемся найти выход из ситуации. Соперники, к сожалению или к счастью, сильные. На них даже настраиваться не нужно — только выходишь и делаешь свою работу.

— В чем видите выход из ситуации? В одной победе, которая придаст новые эмоции? Первый матч 2024 года с «Металлургом» получился хорошим по содержанию, вы могли выигрывать и в основное время, и в овертайме.

— Так и есть. Мы должны были выигрывать в овертайме. Мичков с угла вышел практически в ноль, но не забил. А когда не забиваешь ты, забивают тебе. По броскам было равенство, играли одинаково. У «Металлурга» более мастеровитые ребята, но мы на это не обращаем внимания. Бьемся в каждой игре. Равнодушных в команде нет. Возможно, просто сейчас это наш уровень. Концовку надо провести лучше. Выиграть один матч и на эмоциональном всплеске продолжить добывать очки.

Дмитрий Кокорев. «Не жалею о фразе про Кубок Гагарина. Надо ломать стереотипы». Тренер «Сочи» — о сезоне и целях команды

— Мичков в овертайме с «Магниткой» спижонил?

— Матвей — креативный парень. Может быть, в том моменте подумал, что, убрав шайбу, вратарь дернется в другой угол. Понятно, что кто-то в том моменте сыграл бы по-другому. Сейчас можно говорить все что угодно. Матч проигран.

— Вы пожурили Матвея за лишний финт? В том моменте он мог принести команде важную победу.

— Конечно, да он и сам все прекрасно понимает. Матвей очень хочет побеждать и помогать команде. Нет такого, что он играет только на себя. Мы с ним много разговариваем. Те же лакроссы уже все изучили. Его знают, под него подстраиваются. Мы объясняем, что нужно придумать что-то новое. Может быть, в том моменте он и хотел это сделать.

После 54 матчей «Сочи» с 38 очками занимает последнее место на «Западе».

Матвей Мичков
КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
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Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
24.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 1
24.01 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
24.01 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
24.01 19:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
24.01 19:30
СКА – Барыс
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ЦСКА – Динамо Мн
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