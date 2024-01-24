«Сибирь» ждет согласия КХЛ на рассмотрение апелляции по решению о технических поражениях
Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировала апелляцию «Сибири» на решение о присуждении технических поражений в четырех матчах КХЛ.
«Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление, клуб ждет подтверждения от КХЛ. Министерство физической культуры и спорта держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами», — приводит ТАСС слова представителя Министерства спорта.
24 января гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов объявил, что новосибирский клуб подал апелляцию.
Ранее КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.
Источник: ТАСС
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|27
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|59
|8
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|24
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|9
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|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
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|24.01
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|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
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|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
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|
Нефтехимик – Торпедо
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|
СКА – Барыс
|- : -
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ЦСКА – Динамо Мн
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