Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:03

«Сибирь» ждет согласия КХЛ на рассмотрение апелляции по решению о технических поражениях

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировала апелляцию «Сибири» на решение о присуждении технических поражений в четырех матчах КХЛ.

«Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление, клуб ждет подтверждения от КХЛ. Министерство физической культуры и спорта держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами», — приводит ТАСС слова представителя Министерства спорта.

24 января гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов объявил, что новосибирский клуб подал апелляцию.

Ранее КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

Федор Гордеев. Комментарий «Сибири» о снятии с нее очков — неуместное оправдание. Кто виноват в случившемся

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Сибирь
ФХР
1
0
Читайте также
«Услышал от игрока на поле: «Закрой рот, обезьяна». Ударил его: «Дружище, больше так не говори!» Помните Люка Зоа?
Медведев сыграет против Хуркача в 1/4 финала Australian Open 24 января
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Сочи» Кокорев: «Лакроссы Мичкова уже изучили. Нужно придумать что-то новое»

Тренер «Сочи» — о разнице между МХЛ и КХЛ: «Ошибки» везде одинаковые. Отличается их исправление»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
24.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 1
24.01 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
24.01 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
24.01 19:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
24.01 19:30
СКА – Барыс
 - : -
24.01 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
24.01 19:30
Витязь – Сибирь
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости