«Сибирь» ждет согласия КХЛ на рассмотрение апелляции по решению о технических поражениях

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области прокомментировала апелляцию «Сибири» на решение о присуждении технических поражений в четырех матчах КХЛ.

«Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление, клуб ждет подтверждения от КХЛ. Министерство физической культуры и спорта держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами», — приводит ТАСС слова представителя Министерства спорта.

24 января гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов объявил, что новосибирский клуб подал апелляцию.

Ранее КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.