Главный тренер СКА Ротенберг стал отцом в третий раз

Главный тренер СКА Роман Ротенберг стал отцом, сообщает пресс-служба армейцев в Telegram-канале клуба.

«В этой большой дружной семье пополнение. У главного тренера СКА Романа Ротенберга и его жены Галины родился сын!

Поздравляем, желаем малышу и маме крепкого здоровья и отличного настроения!» — говорится в заявлении клуба.

Это третий ребенок в семье 41-летнего тренера. Ротенберг воспитывает дочь Арину и сына Романа.