Капитан ЦСКА Андронов покинет команду

Андронов не будет выступать за ЦСКА в следующем сезоне

Нападающий Сергей Андронов не будет выступать за ЦСКА в следующем сезоне, информирует Metaratings.ru. Контракт игрока истёк 30 апреля.

Уроженец Пензы и воспитанник «Дизеля» Сергей Андронов провел в ЦСКА суммарно 11 лет, став двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). В составе национальной сборной России он стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

В сезоне-2021/22 на счету 32-летнего Андронова 46 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 8 (6+2) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф он провел 12 встреч и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2».