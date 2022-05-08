СКА подписал контракт с нападающим Никитой Комаровым

СКА подписал контракт с нападающим Никитой Комаровым. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт команды.

Никита Комаров в КХЛ выступал за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», с 2020 года защищал цвета «Авангарда», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. Участник чемпионата мира 2016 года в составе сборной Белоруссии.

Всего в КХЛ провел 304 игры и набрал 47 (23+23) очков.