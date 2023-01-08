Роман Ротенберг: «Сейчас без эйфории, это только первая игра. Это очень тяжелая история — Прохоркин не играл почти год»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:3).

— Отличная игра, замечательная атмосфера на трибунах. Рады, что в Сочи такая хоккейная атмосфера, на матчи приходит все больше и больше болельщиков. Игра была обоюдоострая, прошла на высоких скоростях. У «Сочи» молодая и дерзкая команда, они создали нам много сложностей, которые пришлось преодолевать. Наши ребята — молодцы! После первого периода состоялся серьезный разговор в раздевалке: добавили, забили хорошие голы и победили. Хочу поблагодарить «Сочи» за такую игру — она даст нам много энергии на будущее. Когда играешь на таких скоростях — это развивает. Огромная благодарность болельщикам, которые приехали из Питера, благодарность хоккейному клубу «Сочи» за организацию. Мы идем вперед — скоро следующая игра. Один день на восстановление и играем со «Спартаком» — готовимся дальше.

— Николай Прохоркин наконец-то в строю. Как оцените его игру сегодня?

— Он год не играл. Рады, что Коля вернулся. Понятно, что ему очень тяжело — сезон для него начался только сегодня. Мы находимся в такой ситуации, когда всем надо добавлять, Коле в том числе. Рады, что ребята возвращаются: Фальковский сыграл после долгого перерыва. Еще есть много ребят в лазарете — ждем их.

Прохоркина мы очень хорошо знаем, выигрывали с ним Кубок Гагарина и Олимпиаду. Очень рады, что Коля опять с нами, но, в это же время, впереди много работы, чтобы вывести Прохоркина на его прежний уровень. Сегодняшняя игра показала, что он обладает качествами, которых нет у многих других хоккеистов. Прохоркин может сыграть ярко и дисциплинированно. Сегодня он выходил короткими сменами. Посмотрим, как он восстановится. Конечно, Коля будет играть — только через матчи он может войти в тонус, который нам необходим. Прохоркин сегодня внес такой же вклад в победу, как и вся остальная команда. Мы этому рады, но есть над чем работать.

— В составе СКА появилась потенциально самая мощная тройка в лиге — Яшкин — Прохоркин — Гусев. Так сошлись звезды, или изначально держали в голове такой план?

— Конечно, я держал в голове такой план, когда мы возвращали Колю. Он играл с Гусевым и Кучеровым еще в МХЛ. Эти связи никуда не пропадают. Прохоркин прекрасно знает, как играть с Гусевым. Сегодня так сложилась ситуация, что надо было поменять звенья и вытащить игру. Мы попробовали это сочетание — благодарен ребятам за это. Хорошее звено — учтем это на будущее. Посмотрим, как Коля восстановится. Сейчас без эйфории, это только первая игра. Это очень тяжелая история — Прохоркин не играл почти год. Нужно благодарить бога, что он вернулся, что он играет в хоккей. Дальше наша работа — восстановить его, чтобы он играл все лучше и лучше. У этой тройки очень серьезный потенциал, мы на всех рассчитываем, но хоккей — это командная игра. Все четыре звена сегодня отработали единым целым — как мотор, в высоком темпе. Нам нужны все игроки, отдельно выделять никого не будем.