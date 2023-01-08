Роман Ротенберг отметил игру Мичкова за «Сочи» в матче против СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:3) оценил игру нападающего Матвея Мичкова, который выступает за сочинский клуб на правах аренды.
18-летний нападающий, который начинал сезон системе СКА, в этом матче набрал 2 (1+1) очка.
— Сегодня Матвей Мичков забросил и отдал голевую передачу. Он вам, как тренеру, доставил головную боль, но в целом вы порадовались за своего таланта?
— Да, мы сейчас вручили Матвею и его отцу перстни за победу в Кубке Харламова. Всей команде мы вручали их в Петербурге. У нас с Матвеем есть план, он понимает, над чем работать. В первую очередь — это «физика». Есть и другие детали, но всех секретов не расскажем. Какие-то вещи держим между собой. Сегодня мы увидели, как Мичков выходит на новый уровень, играя в КХЛ. Задача — играть много в КХЛ. Хорошо, что есть такая возможность. Благодарны «Сочи» за то, что отдали им Матвея в аренду. Бывают разные ситуации: мы видели, как клубы отдают молодых хоккеистов в аренду, а они не выходят на лед. Матвей много играет, он заслужил это время на льду. Сегодня он сыграл здорово — забил с «пятака», отдал передачу. В то же время мы видели, как он не забил буллит с ЦСКА. Мы обсуждали это с Мичковым. Там вратарь Шарыченков уже знал, куда будет бросать Матвей и выставил щиток. Нужно было посмотреть на вратаря — всегда есть, что улучшить. С точки зрения его игрового мышления, хоккейного IQ, таланта — нет никаких сомнений. Остается только работать, еще раз работать и правильно готовиться. Матвей рассказал мне о результатах своих тестов по «физике», и мы очень удивлены — он очень добавил. Желаем удачи Мичкову и побед «Сочи» в следующих матчах. У команды улучшилась вратарская линия, они играют феноменально, на высоких скоростях, в современный хоккей. Можно только пожелать побед Мичкову и «Сочи».
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