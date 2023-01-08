Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:41

Роман Ротенберг отметил игру Мичкова за «Сочи» в матче против СКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:3) оценил игру нападающего Матвея Мичкова, который выступает за сочинский клуб на правах аренды.

18-летний нападающий, который начинал сезон системе СКА, в этом матче набрал 2 (1+1) очка.

— Сегодня Матвей Мичков забросил и отдал голевую передачу. Он вам, как тренеру, доставил головную боль, но в целом вы порадовались за своего таланта?

— Да, мы сейчас вручили Матвею и его отцу перстни за победу в Кубке Харламова. Всей команде мы вручали их в Петербурге. У нас с Матвеем есть план, он понимает, над чем работать. В первую очередь — это «физика». Есть и другие детали, но всех секретов не расскажем. Какие-то вещи держим между собой. Сегодня мы увидели, как Мичков выходит на новый уровень, играя в КХЛ. Задача — играть много в КХЛ. Хорошо, что есть такая возможность. Благодарны «Сочи» за то, что отдали им Матвея в аренду. Бывают разные ситуации: мы видели, как клубы отдают молодых хоккеистов в аренду, а они не выходят на лед. Матвей много играет, он заслужил это время на льду. Сегодня он сыграл здорово — забил с «пятака», отдал передачу. В то же время мы видели, как он не забил буллит с ЦСКА. Мы обсуждали это с Мичковым. Там вратарь Шарыченков уже знал, куда будет бросать Матвей и выставил щиток. Нужно было посмотреть на вратаря — всегда есть, что улучшить. С точки зрения его игрового мышления, хоккейного IQ, таланта — нет никаких сомнений. Остается только работать, еще раз работать и правильно готовиться. Матвей рассказал мне о результатах своих тестов по «физике», и мы очень удивлены — он очень добавил. Желаем удачи Мичкову и побед «Сочи» в следующих матчах. У команды улучшилась вратарская линия, они играют феноменально, на высоких скоростях, в современный хоккей. Можно только пожелать побед Мичкову и «Сочи».

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-nad-sochi-1/
ХК СКА
ХК Сочи
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Ротенберг: «Сейчас без эйфории, это только первая игра. Это очень тяжелая история — Прохоркин не играл почти год»

Главный тренер «Сочи»: «На сегодняшний момент я Мичковым доволен, у него огромное желание играть и огромная самоотдача»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 49 37 12 78
2 ЦСКА 47 31 16 67
3 Торпедо 48 31 17 65
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 48 22 26 52
7 Спартак 49 22 27 51
8 Северсталь 48 19 29 49
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 47 5 42 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сал. Юлаев 48 26 22 61
5 Сибирь 49 29 20 61
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 48 21 27 45
Результаты / календарь
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
9.01 12:30
Адмирал – Барыс
 - : -
9.01 15:30
Сибирь – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости