Буцаев: «Даже несмотря на то, что соперник повел 1:0 чувствовалось, что сегодня мы будем успешными»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев коротко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:2).

«Непростой соперник, непростой матч, но тем не менее сегодня командный дух был на высоте. Даже несмотря на то, что соперник повел 1:0 чувствовалось, что сегодня мы будем успешными», — приводит слава тренера сайт нижнекамцев.

«Витязь» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Востока: 11-е место и 45 очков.