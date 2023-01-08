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Сегодня, 21:14

Буцаев: «Даже несмотря на то, что соперник повел 1:0 чувствовалось, что сегодня мы будем успешными»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев коротко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:2).

«Непростой соперник, непростой матч, но тем не менее сегодня командный дух был на высоте. Даже несмотря на то, что соперник повел 1:0 чувствовалось, что сегодня мы будем успешными», — приводит слава тренера сайт нижнекамцев.

«Витязь» набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Востока: 11-е место и 45 очков.

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-vityaz-poslematchevaya-press-konferentsiya-080123/
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
Вячеслав Буцаев
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