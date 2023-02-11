Роман Ротенберг: «Мы никогда не выбираем соперника»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:4) оценил нынешнюю форму команды.

— СКА с начала сезона занял лидирующие позиции в «регулярке». Насколько к концу чемпионата сложнее мотивировать хоккеистов, которые знают, что идут первыми с большим отрывом?

— Это наша работа. Мы провели огромную работу на предсезонке, чтобы уйти в отрыв. Он позволяет нам работать дальше, ни в коем случае не расслабляет. Наоборот, мы должны в каждом матче доказывать, что по праву лидируем в КХЛ, должны еще более ответственно относиться к делу. Каждая игра для нас очень важна — берем каждую по отдельности. У нас очень разные соперники, но все сильные. Тем интереснее готовиться к матчам. У всех разные системы, разные тактики. Сейчас играем с лидерами Восточной конференции. В Екатеринбурге сильная команда, в Магнитогорске тоже. В Омске мы сыграли против очень сильного соперника. Такие встречи дают возможность развиваться. Сильные соперники — это наш прогресс. Именно в таких матчах наши ребята развиваются. Это была важная для нас игра, мы вынесем из нее урок. Сегодня увидели много хорошего, забили хорошие голы. Но надо провести работу над ошибками — каждому по отдельности. Повлияла потеря концентрации у некоторых хоккеистов.

— Вы говорите о площадках 26 и 28 метров. Разница в два метра существенна?

— С другой шириной площадки — совсем другой хоккей. На большой площадке сложнее вылезти на пятак, соперники вытесняют на периметр. Вы можете посмотреть, как сборная Финляндии играет на чемпионатах мира, где площадка 30 метров. Там еще тяжелее преодолеть эти заборы и капканы. Сложнее вылезти туда, где можно бросить, — команды забивают меньше голов. Это можно посмотреть по статистике. Где команды играют на площадке 28 метров, всегда забивают меньше голов. С площадкой 26 метров есть все условия, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем. Сегодня обе команды забили много голов — это интересно для всех. Думаю, такие игры поспособствуют тому, чтобы у нас было больше болельщиков на трибунах и мальчишки пошли в хоккейные школы. Такой хоккей нам нужен. Мы будем стараться забивать больше. В этом сезоне уже забили больше всех. Пропустили не так много, если взять в целом по лиге. В начале сезона забивали больше всех, а пропускали — меньше всех. Надо к этому стремиться, чтобы еще меньше пропускать и еще больше забивать. Будем добавлять. Готовимся к следующей игре в Астане. «Барыс» — тоже сильная команда и тяжелый соперник. Они тоже стремятся в плей-офф. Сейчас каждая команда бьется за очки, за посев, важно преимущество домашней площадки в плей-офф. Все команды готовятся, все соперники сильные. Нам нужно отталкиваться от своей игры и улучшать свою систему. Добавим в деталях.

— У вас есть какие-то предпочтения по сопернику в первом раунде?

— Мы никогда не выбираем соперника. Стремимся выиграть каждый матч — вы видите это в нынешнем сезоне. У нас есть много ребят, которые сейчас не с нами, как и у многих других команд. Сегодня были травмы, которые повлияли на исход игры, потому что это наши лидеры. Но травмы — это часть хоккея, нам нужно иметь резервы. Нужно, чтобы другие ребята выходили на роль лидеров в таких ситуациях. Сегодня мы это проверили. Моделируем нашу систему, готовимся к плей-офф. Выходим на каждую игру побеждать. В этом смысле вообще не смотрим в турнирную таблицу.