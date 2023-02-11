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Сегодня, 18:21

Кравец: «Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4).

«Рад, что смогли по-другому сегодня сыграть, что наконец-то вернулись те эмоции положительные, то настроение в раздевалке комфортное. Все сегодня были снова друг за друга, как и тогда, когда мы побеждали. Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил. Но там было все напряженно. Хорошо, что отпустило. Хорошо, что мы вместе с командой нашли общий язык: они услышали нас, мы услышали их и все вместе добились этой очень важной для нас чисто психологически победы. Теперь отдыхаем и готовимся к следующей игре.

Был ли у Ткачева особенный настрой на бывшую команду? Я думаю, что у Володи всегда есть заряженность и настрой на любую команду. Ему нравится играть, он любит хоккей, и ему комфортно быть в нашей команде и вместе с ребятами приносить победы. Не хотели и не собирались играть вторым номером, старались, наоборот, все делать первыми выигрывать единоборства и стычки. Где-то СКА зажимал в зоне за счет движения и агрессии. Но я считаю, что мы здорово отвечали и сами брали инициативу в свои руки и тоже доводили шайбу до ворот.

Девять бросков за два периода? Дело в том, сколько в меньшинстве мы играли до того, как сами получили большинство. Конечно, я доволен результатом — что против таких сильных команд мы так играем. Я рад, что команда дала мне эту уверенность и вновь вернула меня на позицию позитивного тренера и позитивного человека», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/11/509709.html
ХК Авангард
ХК СКА
Михаил Кравец
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3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 61 34 27 77
4 Металлург 61 32 29 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Трактор 63 27 36 64
9 Амур 61 28 33 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
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Трактор – Адмирал
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