Кравец: «Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:4).
«Рад, что смогли по-другому сегодня сыграть, что наконец-то вернулись те эмоции положительные, то настроение в раздевалке комфортное. Все сегодня были снова друг за друга, как и тогда, когда мы побеждали. Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил. Но там было все напряженно. Хорошо, что отпустило. Хорошо, что мы вместе с командой нашли общий язык: они услышали нас, мы услышали их и все вместе добились этой очень важной для нас чисто психологически победы. Теперь отдыхаем и готовимся к следующей игре.
Был ли у Ткачева особенный настрой на бывшую команду? Я думаю, что у Володи всегда есть заряженность и настрой на любую команду. Ему нравится играть, он любит хоккей, и ему комфортно быть в нашей команде и вместе с ребятами приносить победы. Не хотели и не собирались играть вторым номером, старались, наоборот, все делать первыми выигрывать единоборства и стычки. Где-то СКА зажимал в зоне за счет движения и агрессии. Но я считаю, что мы здорово отвечали и сами брали инициативу в свои руки и тоже доводили шайбу до ворот.
Девять бросков за два периода? Дело в том, сколько в меньшинстве мы играли до того, как сами получили большинство. Конечно, я доволен результатом — что против таких сильных команд мы так играем. Я рад, что команда дала мне эту уверенность и вновь вернула меня на позицию позитивного тренера и позитивного человека», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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|95
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|Локомотив
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|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|4
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|9
|Амур
|61
|28
|33
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|5 : 4
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|4 : 0
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|5 : 3
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -