Ротенберг: «СКА способен побеждать постоянно и выигрывать кубки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

— 4:2 вроде повели, переломили. Почему не получилось сыграть строже?

— Та же самая история — удаления. У нас более 100 минут удалений, но я не буду комментировать работу судейства. Здесь все профессионалы. Удаления подвели.

— Когда на первой минуте периода пропускают, это же тоже дисциплина?

— Следствие — удаление, потеря концентрации. Дальше лидеры против лидеров играли. Первое звено наше против первого звена соперника. Хоккей — игра ошибок. Не будем искать виноватых. Нужен серьезный анализ всего. У нашей команды сумасшедший потенциал, надо реализовать его. Эта команда способна побеждать постоянно и выигрывать кубки. Я в этой команде уверен на сто процентов.