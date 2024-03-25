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25 марта, 22:48

Ротенберг о вылете СКА из Кубка Гагарина: «Из того, что есть, мы вытащили максимум»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

«Сегодня первый период не получился. Вошли во второй, забили хорошие голы, доминировали. Дальше допустили несколько ошибок. Так сложился результат на сегодняшний день. Хочу поблагодарить соперника за эту серию, болельщиков за эту серию, за сезон. Все поддерживали нас. Да, получилось так, что мы в первой серии с «Торпедо» потеряли много ключевых игроков и еще многие наши ребята и сегодня играли с серьезными травмами, и с переломами, и с другими травмами. Из того, что есть, мы вытащили максимум. Могли спокойно завершить игру победой, но делаем выводы. У команды сумасшедший потенциал. Надо просто его реализовать. Команда молодая. У нас есть ребята, которые сейчас на травме. Были бы в полностью боевом, комплекте, складывалось бы все по-другому. Но это хоккей. В этом сезоне было много ярких моментов и отличных игр. Да, тяжелый переезд на новую арену. Мы как солдаты. Нам сказали переехать, мы переехали. Это тоже повлияло на исход этого сезона», — сказал Ротенберг после игры.

ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей второго раунда плей-офф КХЛ

Ротенберг: «СКА способен побеждать постоянно и выигрывать кубки»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
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3. Автомобилист - СКА
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2 - 5
5. СКА - Автомобилист
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1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
2 - 1
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 3
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
0 - 0
1 - 3
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Сал. Юлаев - Трактор
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2 - 4
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