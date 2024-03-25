Ротенберг о вылете СКА из Кубка Гагарина: «Из того, что есть, мы вытащили максимум»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

«Сегодня первый период не получился. Вошли во второй, забили хорошие голы, доминировали. Дальше допустили несколько ошибок. Так сложился результат на сегодняшний день. Хочу поблагодарить соперника за эту серию, болельщиков за эту серию, за сезон. Все поддерживали нас. Да, получилось так, что мы в первой серии с «Торпедо» потеряли много ключевых игроков и еще многие наши ребята и сегодня играли с серьезными травмами, и с переломами, и с другими травмами. Из того, что есть, мы вытащили максимум. Могли спокойно завершить игру победой, но делаем выводы. У команды сумасшедший потенциал. Надо просто его реализовать. Команда молодая. У нас есть ребята, которые сейчас на травме. Были бы в полностью боевом, комплекте, складывалось бы все по-другому. Но это хоккей. В этом сезоне было много ярких моментов и отличных игр. Да, тяжелый переезд на новую арену. Мы как солдаты. Нам сказали переехать, мы переехали. Это тоже повлияло на исход этого сезона», — сказал Ротенберг после игры.